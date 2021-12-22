Индия начала размещать первые комплексы С-400, купленные у России

По данным местного телеканала Republic TV, весь процесс «стартовал» на западной границе Индии, в Пенджабе. Именно там планируется развернуть первый полковой комплект ЗРС. При этом следующая партия комплексов из России ожидается уже в ближайшие несколько недель.

Сообщается, что не все экземпляры разместят исключительно на западе. Часть комплексов направят на восток Индии.

Отметим, что всё ещё остаётся неизвестным точное количество комплексов поставленных Россией в Индию. При этом в Москве также никак не комментируют публикации индийских СМИ о поставке ЗРС С-400 в страну.