Индия начала вытеснять со всего рынка платёжные системы Visa и Mastercard

Одной из ключевых стратегий Индии, как отмечает издание TechCrunch, является использование своей платёжной системы UPI — унифицированного платёжного интерфейса. Эта система уже обрабатывает большую часть транзакций в стране.

Доступность UPI позволяет потребителям и продавцам прямо связывать свои банковские счета через мобильные телефоны и QR-коды, обходя традиционные карточные сети. Используя это государственное достижение, Индия также «перенацеливает свой рынок кредитных карт с помощью своей собственной карточной сети RuPay».

Одним из крупных преимуществ RuPay называют «эксклюзивное разрешение на обработку кредитных карт через UPI». В результате за последние семь месяцев в Индии по кредитным картам через UPI было обработано транзакций на общую сумму более 600 млрд рупий, что почти в 2 раза больше, чем в предыдущем финансовом году.

В настоящее время доля операций по кредитным картам через UPI составляет 28% от общего объёма операций в стране.