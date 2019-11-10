Индия начнет собирать российские танки

Известно, что стоимость контракта, который был подписан с государственным танкостроительным предприятием Heavy Vehicles Factory, подразумевающий сборку 464 танков Т-90, составляет порядка 2,8 млрд долларов. Предполагается, что поставка танков займет не меньше четырех лет. Танки, которые будут собраны по данному контракту станут основой десяти полков индийской армии.

Сообщается, что поставка машинокомплектов будет поставляться на базе соглашения, которое было подписано в апреле 2019 года. Так, поставка 464 отечественных танков Т-90МС, подразумевающая сборку в Индии будет осуществлена российской корпорацией “Уралвагонзавод”.