Индия обошла Китай по поставкам смартфонов Apple в США

По данным аналитиков Canalys, во втором квартале 2025 года Индия обеспечила 44% от общего объема поставок смартфонов в США. Год назад на первом месте уверенно находился Китай с долей более 60%, но теперь его доля сократилась до 25%. На втором месте оказалась Вьетнам, где производятся устройства Samsung.

Основной причиной изменений стало перенаправление производства за пределы Китая. Компании стремятся сократить риски, связанные с тарифами и политической нестабильностью. За последний год объем поставок смартфонов, произведённых в Индии, вырос в три раза.

Тем не менее, спрос на смартфоны в США остаётся слабым. По сравнению с прошлым годом общий рост рынка составил всего 1%, несмотря на то что производители заранее увеличили поставки. На этом фоне поставки iPhone в США снизились на 11%, поскольку Apple уже накопила значительные запасы в первом квартале.

Большая часть iPhone по-прежнему собирается в Китае, а в США компания не производит смартфоны вовсе. Однако Apple пообещала инвестировать 500 миллиардов долларов в экономику США в течение четырёх лет и создать новые рабочие места.