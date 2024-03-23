Индия осуществила посадку прототипа многоразовой ракеты

Опубликовано 23 марта 2024, 01:30
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Индия осуществила посадку прототипа многоразовой ракетыВ автономном режиме
Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила о успешной посадке прототипа многоразовой ракеты-носителя RLV LEX-02 в автономном режиме. Этот прототип, получивший название Pushpak, был сброшен с вертолета ВВС Индии Chinook с высоты 4,5 км и с дистанции в 4 км от посадочной полосы. После сложных маневров, включая корректировку полета и боковое отклонение, RLV совершила посадку в полностью автономном режиме.
RLV LEX-02 является прототипом будущей многоразовой ракеты-носителя, используемой для отработки посадки аппарата. Этот тестовый полет продемонстрировал возможности автономной посадки в нестандартных условиях, что крайне важно для развития космических технологий. ISRO отметила, что использование корпуса от предыдущей миссии и системы контроля полета доказало возможность повторного использования аппаратов.