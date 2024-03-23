Индия осуществила посадку прототипа многоразовой ракеты

В автономном режиме

Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила о успешной посадке прототипа многоразовой ракеты-носителя RLV LEX-02 в автономном режиме. Этот прототип, получивший название Pushpak, был сброшен с вертолета ВВС Индии Chinook с высоты 4,5 км и с дистанции в 4 км от посадочной полосы. После сложных маневров, включая корректировку полета и боковое отклонение, RLV совершила посадку в полностью автономном режиме.