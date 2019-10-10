Индия откажется от закупки российских истребителей

”У Индии скоро будут истребители, которые смогут конкурировать с американскими F-22 и F-35, китайским Chengdu J-20 и российским Су-57 компании “Сухой”. Разработка усовершенствованного истребителя пятого поколения была начата и ведется со значительным ускорением”, — приводит слова Бхадаурия индийская служба новостей ZeeNews.

Стоит отметить, что до последнего момента ожидалось, что новейшие самолеты местного производства поступят в качестве вооружения военно-воздушных сил Индии не ранее 2030 года. Сейчас же индийский военачальник употребил слово “скоро”, что явно говорит о появлении истребителей AMCA в составе индийской армии, что в свою очередь прямо дает понять об отсутствии у Нью-Дели планов по закупке Су-57 у России.