Индия перенесла строительство своей космической станции на 2035 год

Министр науки и технологий доктор Джитендра Сингх объявил о проектах создания станции Bhartiya Antariksh и высадке первого индийского астронавта на Луну, называя их краеугольными проектами космической программы Индии. При это он отметил, что план заключался в том, чтобы станция Bhartiya Antariksh была завершена в 2030 году и чтобы индийский астронавт высадился на Луну к 2040 году.

Но первоначальные планы пересмотрели: завершение строительства к 2030 году перенесли на 2035 год, а высадку индийского астронавта на Луну также сдвинули с ранее намеченного срока в 2040 году на 2045. То есть ключевые проекты перенесены на пять лет, причина не уточняется.

Согласно сообщениям Сингха, запланированная миссия Gaganyaan, предусматривающая запуск астронавтов в космос в 2025 году, также была сдвинута по времени, но сроки чиновник не уточнил. Космический корабль Gaganyaan предназначен для доставки трёх членов экипажа на околоземную орбиту и нахождение там в течение семи дней. Обновлённые даты были объявлены в ходе Национального дня космоса в Индии, в ходе которого отмечалась первая годовщина успешной индийской роботизированной миссии на Луну.