Индия планирует запустить производство российских автоматов

Так, порядка 750 тыс автоматов отечественного производства будут транспортированы в Индию, тогда как остальные будут производится на заводе страны. Сообщается, что изготовлением российских автоматов будет заниматься совместное российско-индийское предприятие, а именно индийская компания Ordnance Factories Board и отечественная “Рособоронэкспорт”. Помимо закупки партии российских автоматов, индийская армия также пополнилась американским оружием SIG-716.

Согласно заявлению официальных лиц, на данный момент производство имеет все лицензии для приступления к работам и экспорту. Кроме того, Министерство обороны уже запланировал поставку порядка 671 тыс. единиц оружия.