Индия построит ракету на кислородно-метановом двигателе для доставки людей на Луну

Опубликовано 01 июля 2024, 04:30
1 мин.
Индия построит ракету на кислородно-метановом двигателе для доставки людей на ЛунуСейчас ракета на стадии проектирования
Индия тоже всерьёз вписывается в гонку освоения Луны. 29 июня глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Сомнатх сообщил о строительстве ракеты нового поколения для доставки индийских астронавтов на Луну.
© ISRO
Носитель Next Generation Launch Vehicle (NGLV) разрабатывается в рамках индийской лунной программы. Ракета получила название «Сурья» (бог солнца в индуизме). Носитель получит два жидкостных двигателя на кислороде и метане для нижних ступеней, верхние ступени оснастят криогенными двигателями.
Для носителя будет разработан и корабль, который высадит индийских астронавтов на спутник Земли. Это должно произойти к 2040 году.
«Мы строим новую ракету под названием NGLV или "Сурья". В настоящее время она находится в стадии проектирования и будет иметь новый двигатель на жидком кислороде и метане. Ракета будет иметь двигатели на жидком кислороде и метане для нижних ступеней, а верхние ступени будет иметь криогенный двигатель», — заявил Сомнатх.