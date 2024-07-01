Индия построит ракету на кислородно-метановом двигателе для доставки людей на Луну

Носитель Next Generation Launch Vehicle (NGLV) разрабатывается в рамках индийской лунной программы. Ракета получила название «Сурья» (бог солнца в индуизме). Носитель получит два жидкостных двигателя на кислороде и метане для нижних ступеней, верхние ступени оснастят криогенными двигателями.

Для носителя будет разработан и корабль, который высадит индийских астронавтов на спутник Земли. Это должно произойти к 2040 году.

«Мы строим новую ракету под названием NGLV или "Сурья". В настоящее время она находится в стадии проектирования и будет иметь новый двигатель на жидком кислороде и метане. Ракета будет иметь двигатели на жидком кислороде и метане для нижних ступеней, а верхние ступени будет иметь криогенный двигатель», — заявил Сомнатх.