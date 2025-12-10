Индия предложила OpenAI и Google платить за контент для обучения ИИ

Правительственная комиссия, созданная в апреле, рекомендовала ввести систему выплат роялти через центральный орган, представляющий правообладателей. При этом доступ к индийскому контенту для обучения ИИ должен сохраниться.

Предложение Индии расходится с подходом США, где ИИ-компании считают использование открытых данных «добросовестным использованием». В Европе, напротив, действуют более строгие правила, позволяющие авторам отказываться от такого использования.

Индийская комиссия назвала модель «отказа» неэффективной, поскольку она заставляет создателей самостоятельно искать свои работы в огромных наборах данных ИИ. Вместо этого они смогут претендовать на выплаты из централизованного фонда.

Предложение уже столкнулось с критикой. Отраслевая ассоциация NASSCOM, в которую входят Google и Microsoft, заявила, что обязательный сбор равнозначен «налогу на инновации».