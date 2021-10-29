Индия разместила новейшее американское оружие на границе с Китаем для устрашения

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Индия разместила новейшее американское оружие на границе с Китаем для устрашенияПо всей видимости, конфликт между странами не исчерпан
В сети появилась информация о свежем манёвре индийских военных. Нью-Дели решил разместить свежекупленное у США вооружение на северо-востоке страны.
Что интересно, эта территория граничит с Китаем. По мнению экспертов, таким образом Индия пытается устрашить своего восточного соседа.
Сообщается также, что Индия не только разместила системы вооружения, но также начала перебрасывать в этот район вертолёты американского производства Chinook. К ним на подмогу военные отправили сверхлёгкие гаубицы М-777 и штурмовые винтовки SIG Sauer 716.
Также стало известно, что горный ударный корпус страны полностью введён в действие. Об этом рассказал главком Восточного командования ВС Индии генерал-лейтенант Манодж Пандеа.
Напомним, что индо-китайский конфликт в восточном Ладакхе обострился ещё в мае 2020 года. Тогда между пограничниками обеих стран произошли кровопролитные столкновения.
Источник: ТАСС