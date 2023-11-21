Индия решила вернуть с Луны на Землю образцы грунта

Эта миссия, получившая название Chandrayaan-4, является продолжением успешной посадки на Луну, осуществленной в рамках проекта Chandrayaan-3.

Chandrayaan-4 представляет собой сложное многоэтапное предприятие, включающее отправку четырех модулей на Луну в рамках двух запусков.

Первый этап миссии предусматривает доставку на лунную поверхность посадочного модуля и модуля «восходящего» типа для сбора образцов. Эти действия, вероятно, будут происходить в районе Южного полюса Луны, который привлекает внимание международного научного сообщества благодаря обилию ледяного покрова.

Два оставшихся элемента миссии — трансферный модуль и модуль возвращения — будут запущены позже и останутся на орбите Луны. После сбора образцов, модуль «восходящего» типа передаст их модулю возвращения, который затем доставит ценный груз на Землю.

Столь амбициозная миссия, по словам Нилеша Десая, директора Центра космических приложений в Ахмадабаде, может быть реализована в течение ближайших 5-7 лет. Она сравнима с проектом NASA по возвращению образцов с Марса, но пока не объявлено о предполагаемом бюджете миссии Chandrayaan-4.