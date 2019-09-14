Индия снабдит российские танки боеприпасами собственного производства

В ходе заседания Совета по оборонным закупкам было принято решение о снабжении танков Т-72 и Т-90 бронебойными оперенными подкалиберными снарядами для 125-мм танкового орудия. Участники заседания призывали индийских промышленников возобновить активную работу в рамках “совершенствования танков для повышения их летального воздействия в случае боестолкновения с противником”. Основным толчком в данном вопросе послужила программа “Делай в Индии”, которая нацелена на восстановление темпов экономического роста

Известно, что индийские вооруженные силы обладают несколькими видами отечественных танков, включая танк типа Т-90С. Ранее, был заключен договор о закупке Индией 464 российских танков по типу Т-90МС.