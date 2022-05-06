Наука и технологии
Вчера в 13:43
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Индия тоже собирается отправить космическую станцию к Венере

В 2024 году
Глава Индийской организации космических исследований Шридхар Паникер Сомнатх заявил, что Индия готовится к запуску к Венере автоматической межпланетной станции. Этот должно произойти в декабре 2024 года.
Индия тоже собирается отправить космическую станцию к Венере

Если запуск не состоится в указанный срок, АМС будет запущена в 2031 году. Если же всё-таки в 2024, то выход на орбиту Венеры планируется на 2025 год.

С помощью АМС индийские учёные хотят изучить взаимодействие солнечного ветра с ионосферой Венеры.

«Индия может осуществить подготовку и запуск миссии к Венере в очень короткий срок, поскольку у Индии есть для этого потенциал», — подчеркнул Сомнатх.

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