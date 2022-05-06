Индия тоже собирается отправить космическую станцию к Венере

Если запуск не состоится в указанный срок, АМС будет запущена в 2031 году. Если же всё-таки в 2024, то выход на орбиту Венеры планируется на 2025 год.

С помощью АМС индийские учёные хотят изучить взаимодействие солнечного ветра с ионосферой Венеры.

«Индия может осуществить подготовку и запуск миссии к Венере в очень короткий срок, поскольку у Индии есть для этого потенциал», — подчеркнул Сомнатх.