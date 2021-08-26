Индия внедрит российскую систему распознавания лиц

По словам генерального директора NtechLab Андрея Теленкова, в Индии будут установлены 470 камер со встроенной системой. С её помощью можно контролировать пассажиропоток, вести подсчёт пассажиров, искать преступников и пропавших без вести людей. Одна камера способна распознавать одновременно до 50 человек в кадре. Каждое зафиксированное лицо в течение трёх секунд сравнивается с базой данных, и если человек в розыске, система тут же оповещает нужное ведомство.

Также отмечается, что NtechLab запустит в Индии ещё три проекта в образовательной сфере, промышленности, в индустрии развлечений и розничной торговле. Андрей Теленков также отметил, что надеется на установку системы распознавания лиц на всех железных дорогах Индии.

Напомним, в Москве с 2017 года уже работает 100 тысяч видеокамер с системой от NtechLab, подключённых к городской инфраструктуре видеонаблюдения.