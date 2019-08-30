Индия закупит большую партию управляемых авиабомб у Израиля

Данную информацию они передали информационному агентству “Джагран”. Агентство также рассказало, что данная поставка не последняя, он станет лишь первой в рамках составленного контракта индийских властей с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems. По имеющимся данным, общая сумма договоренности достигла порядка 41,7 млн долларов.

В сентябре должен состояться визит Индии премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Ожидается, что в рамках данной встречи Биньямин подпишет с индийской стороной соглашение, по итогу которого Израиль поставит Индии два РЛС AWACS для самолета А-50 российского производства, а также ракет класса “воздух-воздух” Rafael Derby, произведенные в Rafael Advanced Defense Systems.