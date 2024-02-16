Индия запланировала произвести 30 космических запусков за 15 месяцев

Опубликовано 16 февраля 2024, 23:16
1 мин.
Индия запланировала произвести 30 космических запусков за 15 месяцевНо есть проблемы
Индия заявила о планах провести до 30 космических запусков в течение 15 месяцев, свидетельствуя о росте гражданских и коммерческих космических миссий. Запуски включают научные, коммерческие, финансируемые пользователями и технологические миссии. Семь из них предназначены для проекта многократных запусков Gaganyaan. Еще 14 запусков посвящены коммерческому сектору и организованы New Space India Limited (NSIL).
© Ferra.ru
Тем не менее, планы сталкиваются с проблемами, такими как ограниченные возможности космодрома, конкурирующие миссии и проблемы с поставками из-за нехватки производственной мощности. Индия стремится к месту глобального космического хаба, но на пути к этой цели стоят сложности в увеличении доступа к космосу и увеличении темпов запусков.
Приватные компании, такие как Agnikul Cosmos и Skyroot Aerospace, также включены в планы. Предстоящие запуски ESA Proba-3 могут добавить престиж к индийскому бренду. Индия планирует создать собственную космическую станцию к 2035 году и отправить первого индийца на Луну к 2040 году.