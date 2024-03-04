Индия запретила запускать ИИ в стране без своего разрешения

Министерство электроники и информационных технологий Индии выпустило предупреждение компаниям в пятницу. Хотя оно не опубликовано в общедоступной сфере, его копию удалось просмотреть TechCrunch, в нем также просят компании гарантировать, что их услуги или продукты «не допускают никакого предвзятого отношения или дискриминации и не угрожают целостности избирательного процесса».

Хотя министерство признает, что это предупреждение не имеет юридической обязательной силы, Раджив Чандрасекхар, заместитель министра информационных технологий Индии, отмечает, что это «сигнал того, что это будущее регулирования». Он добавляет: «Мы делаем это как рекомендацию, призывая вас ее соблюдать».

Предупреждение также просит технологические компании предоставить «Отчет о принятых мерах и статусе» в министерство в течение 15 дней.

Это изменение подхода Индии к регулированию ИИ и вызывает беспокойство у местных стартапов и венчурных инвесторов, которые считают, что подобные меры могут затруднить конкуренцию в глобальной гонке, где Индия уже отстает.