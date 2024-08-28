Индия запретит Telegram из-за «распространения вымогательства и азартных игр»

Расследование проводят Индийский координационный центр по борьбе с киберпреступностью и Министерство электроники и информационных технологий. Эти мероприятия могут повлечь блокировку Telegram в Индии.

По некоторым данным индийские регуляторы предъявляют Telegram похожие претензии с французскими. Речь идёт о недостаточной модерации, что могло способствовать указанной незаконной деятельности.