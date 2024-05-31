Индия запустила в космос ракету, двигатель которого напечатан на 3D-принтере

Запуск Agnibaan SOrTeD (Sub-Orbital Technology Demonstrator) состоялся с мобильной площадки на острове Шрихарикота.

Ракета высотой 6.2 метра и массой 1.268 фунтов изготовлена из углеродного композита и оснащена полукриогенным двигателем, напечатанным на 3D-принтере, который обеспечивает тягу в 6.2 кН.

Agnikul потратила два года на подготовку и несколько раз откладывала запуск из-за технических неполадок. Сегодня ракета успешно взлетела и приземлилась в Бенгальском заливе, предоставив ценные данные для дальнейшего развития коммерческой ракеты Agnibaan.