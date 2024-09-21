Индия запустит к Венере собственную миссию

На орбиту Венеры будет послана автоматическая межпланетная станция Venus Orbiter Mission (VOM). Цель миссии — изучение атмосферы, геологии и эволюции Венеры.

Сумма проекта — $149 млрд, $99 млрд из которых будет потрачено на разработку станции.