Наука и технологии
Опубликовано 21 сентября 2024, 04:30
1 мин.

Индия запустит к Венере собственную миссию

Это будет научная миссия
Индийская организация космических исследований (ISRO) заявила, что в 2028 году Индия отправит к Венере собственную миссию. Стоимость проекта составит $149 млрд.
Индия запустит к Венере собственную миссию
© Pxhere.com

На орбиту Венеры будет послана автоматическая межпланетная станция Venus Orbiter Mission (VOM). Цель миссии — изучение атмосферы, геологии и эволюции Венеры.

Сумма проекта — $149 млрд, $99 млрд из которых будет потрачено на разработку станции.

Источник:SpaceNews
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#космос
,
#венера
,
#индия