Индия запустит к Венере собственную миссию

Опубликовано 21 сентября 2024, 04:301 мин.
Индия запустит к Венере собственную миссиюЭто будет научная миссия
Индийская организация космических исследований (ISRO) заявила, что в 2028 году Индия отправит к Венере собственную миссию. Стоимость проекта составит $149 млрд.
На орбиту Венеры будет послана автоматическая межпланетная станция Venus Orbiter Mission (VOM). Цель миссии — изучение атмосферы, геологии и эволюции Венеры.
Сумма проекта — $149 млрд, $99 млрд из которых будет потрачено на разработку станции.