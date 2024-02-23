Индия завершила испытания новейшего криогенного двигателя для пилотируемых миссий

Эта ступень затем будет применяться для запуска пилотируемого космического корабля Gaganyaan.

В ходе тестов двигатель проработал порядка 4 часов. Сначала с этим двигателем запустят беспилотный модуль. Первый этап наземных испытаний завершился 13 февраля в индийском штате Одиша на полигоне на горе Махендрагири.