Индия завершила испытания новейшего криогенного двигателя для пилотируемых миссий

Опубликовано 23 февраля 2024, 17:50
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Индия завершила испытания новейшего криогенного двигателя для пилотируемых миссийНо сначала силовую установку испытают на беспилотном модуле
Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила о завершении испытаний новейшего криогенного двигателя CE20, который будет использоваться в верхней ступени ракеты Launch Vehicle Mark-3 (LVM-3).
© ISRO / Wikimedia Commons
Эта ступень затем будет применяться для запуска пилотируемого космического корабля Gaganyaan.
В ходе тестов двигатель проработал порядка 4 часов. Сначала с этим двигателем запустят беспилотный модуль. Первый этап наземных испытаний завершился 13 февраля в индийском штате Одиша на полигоне на горе Махендрагири.