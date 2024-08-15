Индия заявила о подготовке к добыче лития в одном из штатов

GSI подтвердила высокий уровень содержания лития в этих местах. В свою очередь, министерство горнодобывающей промышленности Индии разослало добывающим компаниям приглашение на участие в электронном аукционе на добычу редкоземельных металлов не только в Чхаттисгархе, а также в штатах Бихар, Гуджарат, Джаркханд, Одишу, Тамилнад, Уттар-Прадеш, Джамму и Кашмир.

В Чхаттисгархе с недавних пор начался рост доходов от добычи полезных ископаемых. В связи с этим и на фоне решения GSI министр здравоохранения штата Чхаттисгарх Шьям Бихари Джайсвал в ходе заседания президиума Национального фонда по разведке полезных ископаемых заявил, что разработка и добыча лития «внесёт значительный вклад в превращение Индии к 2047 году в одну из крупнейших мировых экономик».