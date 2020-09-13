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Индию назвали первым возможным покупателем новейшего российского ракетного комплекса С-500

Даже несмотря на возможные недостатки новинки
В последнее время в китайской прессе активно обсуждается вопрос скорой постановки на вооружение и вероятного экспорта новейших зенитных ракетных комплексов С-500. Помимо всего прочего, местные эксперты также назвали и первую возможную страну, которая станет покупателем грядущего российского вооружения. Ей оказалась Индия.

Так, китайское интернет-издание Sohu опубликовало материал, в котором рассказало о том, что комплекс С-500 “Прометей” может стать крайне популярным за рубежом, если ЗРК сможет “похвастаться” умением бороться со стелс-истребителями. Также военные журналисты из Поднебесной отметили, что новейшая российская разработка способна обнаруживать и идентифицировать цели на расстояниях, на которые не может обеспечить мониторинг ни один из существующих комплексов.

Помимо этого, на страницах издания называется и наиболее вероятный первый покупатель ЗРК С-500 “Прометей”:

Индия может приобрести С-500 у России, даже если не подтвердится, что он способен противодействовать истребителям-невидимкам. Могут сыграть свою роль противоракетные характеристики. Индия может заказать С-500 в качестве более современного дополнения к законтрактованным С-400 “Триумф”, так как у них нет своих технологий ПВО и ПРО.