Индию назвали первым возможным покупателем новейшего российского ракетного комплекса С-500

Так, китайское интернет-издание Sohu опубликовало материал, в котором рассказало о том, что комплекс С-500 “Прометей” может стать крайне популярным за рубежом, если ЗРК сможет “похвастаться” умением бороться со стелс-истребителями. Также военные журналисты из Поднебесной отметили, что новейшая российская разработка способна обнаруживать и идентифицировать цели на расстояниях, на которые не может обеспечить мониторинг ни один из существующих комплексов.

Помимо этого, на страницах издания называется и наиболее вероятный первый покупатель ЗРК С-500 “Прометей”: