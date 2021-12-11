Индонезийская боевая машина Anoa-2 выдержала взрыв 8 кг тротила

По словам представителей госкорпорации, «машина выдержала воздействие мины мощностью восемь кг в тротиловом эквиваленте». При этом они также заявили, что теперь компания сможет перейти к «конструкторской модели», которая прямо сейчас находится на стадии исследований.

Сообщается также, что это испытание подтвердило соответствие БТР стандарту STANAG 4569-AEP-55, уровню 3B (8 кг ТНТ). То есть машина официально будет считаться способной гарантировать безопасность пассажиров внутри при воздействии указанного количества взрывчатого вещества.

Напомним, что Anoa-2 с колёсной формулой 6x6 впервые анонсировали ещё в 2010 году. По своей сути аппарат является продвинутой версией базовой машины Anoa — её создание, в свою очередь, стартовало ещё в 2003 году.