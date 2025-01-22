Индонезия оштрафовала Google на $12,4 млн за доминирование на рынке

Агентство начало расследование в 2022 году, подозревая Google в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке. По версии регуляторов, компания требовала от разработчиков приложений использовать Google Play Billing, при этом взимая комиссии значительно выше, чем у конкурентов. В противном случае приложения могли быть удалены из магазина.

В ходе заседания антимонопольной комиссии было заявлено, что такая политика уменьшала доходы разработчиков и сокращала количество пользователей. Google обвиняют в нарушении закона Индонезии, запрещающего монопольные практики, поскольку компания контролирует 93% рынка мобильных приложений в стране с населением 280 миллионов человек.

Google взимала комиссию до 30% через свою систему оплаты, что, по мнению регуляторов, является слишком высокой ставкой, особенно для развивающегося рынка цифровых технологий в Индонезии.

Компания уже заявила, что собирается оспорить решение суда. Пресс-секретарь Google отметил, что текущая практика способствует здоровой конкуренции на индонезийском рынке приложений и что компания обязуется соблюдать местные законы.