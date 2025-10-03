Индонезия приостановила регистрацию TikTok из-за неполных данных

Опубликовано 03 октября 2025, 23:101 мин.
Индонезия приостановила регистрацию TikTok из-за неполных данныхВласти потребовали полные сведения о трансляциях
Власти Индонезии временно приостановили регистрацию TikTok как поставщика электронных систем. Причиной стало то, что компания не предоставила полный объем данных о работе функции прямых трансляций, сообщил представитель министерства связи и цифровых технологий.
© Ferra.ru
Формально такое решение может ограничить доступ к приложению, которым пользуются более 100 миллионов жителей страны. Однако в пятницу TikTok продолжал работать в обычном режиме. Министерство пока не уточнило, как именно будет реализовано ограничение.
Правительство запросило у платформы сведения о трафике, трансляциях и системе монетизации. Однако TikTok, принадлежащий китайской ByteDance, предоставил данные не полностью, сославшись на внутренние процедуры. Власти сочли это нарушением обязательств компании и приостановили регистрацию.
По местным правилам все зарегистрированные в Индонезии сервисы обязаны передавать государству необходимую информацию для надзора. В противном случае им может грозить блокировка.