Индонезия приостановила регистрацию TikTok из-за неполных данных

Формально такое решение может ограничить доступ к приложению, которым пользуются более 100 миллионов жителей страны. Однако в пятницу TikTok продолжал работать в обычном режиме. Министерство пока не уточнило, как именно будет реализовано ограничение.

Правительство запросило у платформы сведения о трафике, трансляциях и системе монетизации. Однако TikTok, принадлежащий китайской ByteDance, предоставил данные не полностью, сославшись на внутренние процедуры. Власти сочли это нарушением обязательств компании и приостановили регистрацию.

По местным правилам все зарегистрированные в Индонезии сервисы обязаны передавать государству необходимую информацию для надзора. В противном случае им может грозить блокировка.