Индонезия создаст фонд для развития ИИ

Предложение содержится в 179-страничной стратегии, подготовленной правительством. Планируется, что фонд будет управляться государственной инвестиционной структурой Danantara Indonesia, в чьем распоряжении активы на сумму более 900 млрд долларов. Сумма вложений пока не определена, но предполагается, что фонд заработает в период с 2027 по 2029 год. Финансирование предполагается в формате государственно-частного партнерства.

Документ также предлагает увеличить налоговые льготы для внутренних инвесторов в ИИ-проекты. Стратегия описывает уровень готовности страны к внедрению технологий искусственного интеллекта и содержит рекомендации по развитию этой отрасли до 2030 года.

Сейчас Индонезия находится на ранней стадии внедрения ИИ. К подготовке документа привлекались крупные игроки отрасли, в том числе Huawei и крупнейшая технологическая компания страны GoTo.

В отчете также указываются проблемы, с которыми сталкивается Индонезия: нехватка специалистов, низкий уровень финансирования исследований, неравномерное качество интернет-связи за пределами крупных городов, а также риски, связанные с утечками данных и распространением дезинформации.