Индусов использовали для дрессировки камер с искусственным интеллектом

Как стало известно, десятки работников Amazon, находящихся преимущественно в Индии и Румынии, отсматривают видео, снятые на Cloud Cam. Делается это для того, чтобы в дальнейшем обучить алгоритмы искусственного интеллекта камеры лучше отличать реальную угрозу от ложной тревоги. Обо всем этом рассказали как минимум пять человек, занимавшихся разработкой программного обеспечения камеры, либо имевших к ней отношение.

Напомним, что еще в апреле американское издание Bloomberg сообщило, что работники Amazon имеют доступ к записям, сделанным Alexa — голосовым помощником компании.