Наука и технологии
Сегодня 20:13
Индусов использовали для дрессировки камер с искусственным интеллектом
Намечается очередной скандал, связанный с передачей конфиденциальных данных без ведома пользователейм
В рекламном ролике Amazon говорится о том, что фирменная камера видеонаблюдения Cloud Cam обеспечивает “все необходимое для наблюдения за вашим домом. Не важно: днем или ночью”. И что самое забавное, это и вправду так, да только компания забыла рассказать, что для этого она использует труд живых людей.
Как стало известно, десятки работников Amazon, находящихся преимущественно в Индии и Румынии, отсматривают видео, снятые на Cloud Cam. Делается это для того, чтобы в дальнейшем обучить алгоритмы искусственного интеллекта камеры лучше отличать реальную угрозу от ложной тревоги. Обо всем этом рассказали как минимум пять человек, занимавшихся разработкой программного обеспечения камеры, либо имевших к ней отношение.
Напомним, что еще в апреле американское издание Bloomberg сообщило, что работники Amazon имеют доступ к записям, сделанным Alexa — голосовым помощником компании.
Самое читаемое