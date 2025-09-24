Индустрия ИИ столкнется с дефицитом $800 миллиардов

Рост потребностей ИИ в вычислительных мощностях значительно опережает возможности оборудования. В то время как законы Мура замедлились, объемы тренировок продолжают расти в два раза быстрее плотности транзисторов. Это вынуждает операторы дата-центров масштабировать мощности, а не полагаться на эффективность отдельных чипов. К 2030 году мировая нагрузка на вычислительные мощности ИИ может достигнуть 200 ГВт, при этом половина мощности будет в США.

Недостаток электричества, ограниченное количество GPU и дефицит ключевых компонентов вроде HBM и CoWoS создают реальные барьеры для отрасли. В таких условиях крупные игроки сосредоточатся на системах с максимальной эффективностью по ваттам и занимаемой площади, что снижает объем поставок для обычных рабочих станций и десктопов.

Рост нагрузки на дата-центры также стимулирует перенос части вычислений на ноутбуки со встроенными NPU становятся более востребованными, так как обработка данных на месте дешевле и требует меньше капитальных затрат.

Крупные компании продолжают вкладывать миллиарды в ИИ, но даже эти суммы могут не покрыть растущие расходы отрасли.