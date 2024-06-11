Инъекции на основе наночастиц помогут избавиться от пищевой аллергии

На сегодняшний день лечение пищевой аллергии подразумевает ежедневный прием аллергена, что неудобно и неэффективно. Новая методика ученых из США предлагает всего несколько инъекций для того, чтобы «переучить» иммунную систему не реагировать на аллерген.

Наночастицы проникают в иммунные клетки и подавляют Т-клетки, вызывающие воспаление в ответ на аллергены. Исследования показали, что лечение также перепрограммирует некоторые воспалительные Т-клетки в регуляторные Т-клетки, которые подавляют иммунный ответ на аллерген.

Ученые планируют усовершенствовать методику, чтобы лечить аллергию на любые продукты питания.