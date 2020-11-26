Инфекционист предположил, что COVID-19 способен размножаться в нервных клетках

Отмечается, что нескольким ранее американские ученые установили, что коронавирус может влиять на сознание инфицированных людей еще до появления симптомов заражения. Предполагается, что задача патогенов в данном случае стоит в росте скорости самовоспроизводства, выживания и распространения.

”Все коронавирусы могут размножаться в различных клетках. Это клетки дыхательной системы, это эпителиальные клетки желудочно-кишечного тракта и нервные клетки. То есть, теоретически нельзя исключать, что вирус SARS-CoV-2 может размножаться в клетках нервной системы. Является ли данный симптом существенным - я, честно говоря, в определенных сомнениях”, - поделился мнение по поводу исследования американских ученый Вознесенский.