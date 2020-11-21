Инфекционист рассказал, когда можно есть еду с пола

Он отметил, что в данном случае не важно, сколько времени пробыла еда на полу. Так, если на поверхности пола расположены бактерии, провоцирующие пищевое отравление, то еда станет заразной сразу при соприкосновении с полом. В то же время, если на полу минимальное количество бактерий и пол был обработан недавно, то инфицирования не произойдет.

”Пол может быть гораздо чище, чем у кого-то стол даже. Там бутерброд может пролежать и час и ничего ему не будет”, — поделился инфекционист.

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