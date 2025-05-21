Infineon и Nvidia создадут чипы для эффективной подачи энергии в дата-центрах

Сегодня большинство серверов в дата-центрах получают электричество в виде переменного тока, который затем преобразуется в постоянный ток непосредственно внутри серверов. Такой способ вызывает потери энергии как при распределении, так и при преобразовании тока.

Infineon и Nvidia намерены заменить этот подход централизованной системой подачи постоянного тока высокого напряжения. Это решение позволит сократить потери энергии, что особенно актуально в условиях растущих нагрузок: к концу десятилетия потребление одного серверного стойки может достичь одного мегаватта.

Новая архитектура питания направлена на повышение энергоэффективности, что важно как для снижения эксплуатационных затрат, так и для соблюдения стандартов устойчивого развития. Одновременно она должна обеспечить высокую производительность и масштабируемость, необходимые для современных и будущих задач в области ИИ.