Наука и технологии
Опубликовано 21 мая 2025, 18:30
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Infineon и Nvidia создадут чипы для эффективной подачи энергии в дата-центрах

Компании разработают новую технологию подачи энергии
Немецкий производитель микрочипов Infineon объявил о начале сотрудничества с Nvidia. Компании объединят усилия для разработки новых систем подачи энергии для дата-центров, обслуживающих искусственный интеллект.
Infineon и Nvidia создадут чипы для эффективной подачи энергии в дата-центрах

© Ferra.ru

Сегодня большинство серверов в дата-центрах получают электричество в виде переменного тока, который затем преобразуется в постоянный ток непосредственно внутри серверов. Такой способ вызывает потери энергии как при распределении, так и при преобразовании тока.

Infineon и Nvidia намерены заменить этот подход централизованной системой подачи постоянного тока высокого напряжения. Это решение позволит сократить потери энергии, что особенно актуально в условиях растущих нагрузок: к концу десятилетия потребление одного серверного стойки может достичь одного мегаватта.

Новая архитектура питания направлена на повышение энергоэффективности, что важно как для снижения эксплуатационных затрат, так и для соблюдения стандартов устойчивого развития. Одновременно она должна обеспечить высокую производительность и масштабируемость, необходимые для современных и будущих задач в области ИИ.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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