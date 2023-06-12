Infinix готовит первый в мире смартфон с ChatGPT внутри голосового ассистента

Теперь же данный инструмент может стать ещё более полезным в повседневной жизни благодаря возможной интеграцией в смартфоны.

Китайский производитель смартфонов Infinix готовится к запуску новой модели телефона в Индии под названием Infinix Note 30. И, по данным инсайдеров, одной из фишек устройства станет использование ChatGPT в голосовом помощнике Folax.

Если эта информация подтвердится, то Infinix станет первым производителем, интегрирующим платформу OpenAI в свои устройства.

По словам популярного интернет-источника Ice Universe, ChatGPT не будет отдельным приложением, а станет частью операционной системы телефона. И хоть на данный момент функционал может показаться ограниченным, но необходимо дать ему шанс и посмотреть, как он проявит себя в будущем.

Напомним, что запуск Infinix Note 30 ожидается 14 июня, и компания уже представила некоторые характеристики телефона. Они включают звук JBL, улучшенную камеру разрешением 108 МП, 6,78-дюймовый экран FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой.