Инфраструктура Amazon превысила 900 дата-центров

Инфраструктура Amazon превысила 900 дата-центровВ более чем 50 странах
Согласно документам, изученным Bloomberg, инфраструктура Amazon Web Services насчитывает свыше 900 объектов в более чем 50 странах. Помимо крупных комплексов в Вирджинии и Орегоне, компания арендует мощности в центрах, которые обеспечивают около 20% её вычислительных ресурсов.
AWS использует более 440 объектов, где размещает серверные стойки — от отдельных комнат до целых зданий во Франкфурте и Токио. Дополнительно задействованы 220 периферийных локаций для обеспечения сетевого присутствия в крупных городах. Такая гибридная модель сочетает собственные объекты с арендованными мощностями для гибкого расширения.
Представитель AWS Аиша Джонсон подтвердила, что стратегия компании балансирует между собственными активами и арендой для удовлетворения растущего спроса. Она отметила важность гибкости при выходе на новые рынки и реагировании на потребности клиентов.
Аналитики подчеркнули, что точный подсчёт объектов AWS затруднён из-за конфиденциальности коммерческих соглашений.