Инфраструктура Amazon превысила 900 дата-центров

AWS использует более 440 объектов, где размещает серверные стойки — от отдельных комнат до целых зданий во Франкфурте и Токио. Дополнительно задействованы 220 периферийных локаций для обеспечения сетевого присутствия в крупных городах. Такая гибридная модель сочетает собственные объекты с арендованными мощностями для гибкого расширения.

Представитель AWS Аиша Джонсон подтвердила, что стратегия компании балансирует между собственными активами и арендой для удовлетворения растущего спроса. Она отметила важность гибкости при выходе на новые рынки и реагировании на потребности клиентов.

Аналитики подчеркнули, что точный подсчёт объектов AWS затруднён из-за конфиденциальности коммерческих соглашений.