Инкубаторы для недоношенных детей оказались вредны для их слуха

Причиной этого специалисты называют усиление уровня шума внутри аппарата. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Frontiers in Pediatrics, уровень шума внутри инкубаторов может быть на 28 децибел выше, чем снаружи, что потенциально может повлиять на развитие недоношенных детей.

В то время как от 0,1% до 0,3% всех новорожденных сталкиваются с потерей или нарушением слуха, среди недоношенных детей этот показатель возрастает до 2%-10%.

Учёные предполагают, что при проектировании и использовании инкубаторов следует учитывать влияние шума на слух маленьких пациентов, поскольку правильное звуковое воздействие имеет решающее значение для развития. Цель исследователей — улучшить акустическую среду в инкубаторах.