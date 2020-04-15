Инновационный американский истребитель F-15QA совершил свой первый полет

В рамках тестового полета, состоявшегося 14 апреля текущего года, истребитель F-15QA совершил взлет на 90 минут: устройство взлетело и приземлилось в международном аэропорту Ламберт в Сент-Луисе. При этом важно отметить, что аппарат был оснащен самой современной радиолокационной станцией Raytheon AN/APG-63(v)3 с активной решеткой, а также фазированной антенной и сразу двумя двигателями General Electric GE F110-129. Что интересно, новейший истребитель имеет огромное количество различных схем установки вооружения — именно это является отличительной особенностью самолетов типа F-15.

Напомним, что судя по последним данным, Катар получит сразу 36 подобных машин от Boeing в ближайшие несколько лет. Что же касательно функционала F-15QA, то в данном аспекте устройство крайне схоже с самолетами F-15SA, которые были недавно поставлены на вооружение в Саудовской Аравии.