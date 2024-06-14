Иностранцам усложнят покупку российских SIM-карт

Авторы законопроекта, депутаты Василий Пискарев и Антон Горелкин, предлагают уведомлять абонентов о всех зарегистрированных на них номерах и новых договорах.

Абоненты смогут приостанавливать исполнение договоров, если они их не заключали. Операторы связи будут обязаны передавать сведения о договорах на портал Госуслуги.

Иностранцы больше не смогут заключать договоры через интернет. Им придется делать это лично в салонах связи с использованием Единой биометрической системы.

На одного иностранца можно будет оформить не более 10 номеров. В договоре будет жесткая привязка к IMEI устройства, чтобы SIM-карту нельзя было использовать в другом устройстве.

Для служебных SIM в договоре нужно будет указывать сведения о трудовых отношениях. Иностранцам необходимо будет перезаключить уже оформленные договоры на новых условиях до 1 марта 2025 года.