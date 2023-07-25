Иностранцы начали массово регистрироваться в российском аналоге Instagram*

Интерес к российской социальной сети «Россграм», которая является аналогом Instagram*, возрос среди пользователей из Европы, США, Африки и Ближнего Востока. На платформе зарегистрировались жители различных стран, таких как Германия, Швейцария, США, Ирак и другие. Общее количество иностранных пользователей уже составляет более 10 тысяч, что составляет около 14% от всех аккаунтов в «Россграме».

Разработка «Россграма» началась в сентябре 2022 года, а в мае 2023 года социальная сеть была запущена в полном режиме. На данный момент она уже привлекла более 73 тысяч активных пользователей и почти миллион предрегистраций.

Приложение прошло модерацию в Appstore, что позволило его одобрить для использования. Интерес со стороны иностранных пользователей к «Россграму» продолжает расти с момента размещения в магазине приложений.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена