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Иностранцы назвали самым мощным новейший двигатель российского бомбардировщика Ту-160М
Что не удивительно, учитывая его “родословную”
Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что российский бомбардировщик Ту-160М совершил успешный взлет с использованием новейшего двигателя НК-32-02. Сейчас же стало известно, что иностранцы назвали данный силовой агрегат самым мощным в мире для боевых самолетов.
Так, например, установленный в оригинальном Ту-160 двигатель НК-32 достаточно давно известен как передовой боевой авиадвигатель, отмечает издание The Drive. Причиной тому является множество факторов, но, возможно, главный из них — возможность развивать более 55,000 фунтов тяги на полном форсаже. Что же до обновленной версии данного двигателя, то с его помощью самолету удалось увеличить дальность полета на тысячу километров.
Отсутствие двигателей было серьезным препятствием для амбициозных планов Москвы по возобновлению производства Ту-160, которое первоначально было остановлено в 1994 году.