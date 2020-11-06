Иностранцы назвали самым мощным новейший двигатель российского бомбардировщика Ту-160М

Так, например, установленный в оригинальном Ту-160 двигатель НК-32 достаточно давно известен как передовой боевой авиадвигатель, отмечает издание The Drive. Причиной тому является множество факторов, но, возможно, главный из них — возможность развивать более 55,000 фунтов тяги на полном форсаже. Что же до обновленной версии данного двигателя, то с его помощью самолету удалось увеличить дальность полета на тысячу километров.