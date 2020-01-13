Иностранцы усомнились в надежности российских авиадвигателей

Также, судя по последним данным, военно-воздушные силы Индии намерены продвигать идею разработки отечественного авиационного двигателя, который должен будет оказаться не только более надежным, но также и дешевым.

Так, военные истребители, первый запуск которых запланирован на 2026 год, должны будут в дальнейшем заменить “дорогостоящий импорт боевых самолетов”. При этом вооруженные силы страны также озабочены вопросом собственного производства двигателей, благодаря чему военно-воздушные силы Индии смогут оказаться по-настоящему независимыми от импорта иностранной продукции.