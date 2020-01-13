Наука и технологии
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Иностранцы усомнились в надежности российских авиадвигателей
Скорее всего, это делается для продвижения идеи начать разработку собственных решений
Интернет-издание The Economic Times опубликовало материал, в котором рассказало о сомнениях Индии, касающихся способности российских специалистов разрабатывать и строить надежные авиационные двигатели, соответствующие современным стандартам. При этом власти страны отметили преимущество других стран в данной сфере, а именно Франции, Великобритании и США.
Также, судя по последним данным, военно-воздушные силы Индии намерены продвигать идею разработки отечественного авиационного двигателя, который должен будет оказаться не только более надежным, но также и дешевым.
Так, военные истребители, первый запуск которых запланирован на 2026 год, должны будут в дальнейшем заменить “дорогостоящий импорт боевых самолетов”. При этом вооруженные силы страны также озабочены вопросом собственного производства двигателей, благодаря чему военно-воздушные силы Индии смогут оказаться по-настоящему независимыми от импорта иностранной продукции.