Иностранные эксперты признали мощь российского истребителя Су-57

Так, особый интерес к отечественному истребителю Су-57 проявляют Малайзия, Турция и Мьянма. И это не была взята в расчет Индия, интерес которой не до конца понятен: то страна сводит его к минимуму, то этот самый интерес “разгорается” на фоне осознания отсутствия альтернативы.

”Истребитель Су-57 является первым истребителем-невидимкой, разработанным Россией, он конкурирует с американским истребителем F-22. В дополнение к передовой авионике и мощному ракетному оружию, самолет также обладает сверхманевренностью, которую в деталях показали российских пилоты на авиасалоне МАКС-2019”, — пишет SINA Military.