Иностранные интернет-магазины назвали причиной нищеты регионов в России

”В целом интернет наносит удар по российскому бизнесу, наносит удар по МСП, он наносит большой удар по региональным бюджетам, по регионам. Допустим, в Новгородскую область в прошлом году из-за рубежа приехал 1 млн посылок, что такое 1 млн посылок - это 1 млрд рублей с региона без пошлин, который уехал за рубеж, к чужому бизнесу. Да, покупателю удобно купить дешево в любой точке мира, по факту без налогов получить товар, но если в этой цепочке нет интересов государства и нет интересов бизнеса, а есть только интересы клиента, то такую цепочку надо ломать, так экономика не построится, так идет сдача собственного рынка”, — рассказал Павлов в рамках уфимского Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

По мнению основателя Zenden, популярные интернет-площадки, в том числе и российские, предоставляющие возможность торговать на них, негативно влияют на региональные бюджеты. Связано это, по мнению Андрея Павлова, с тем, что зарегистрированы подобные компании в крупных городах.