Иностранные самолёты-разведчики рвутся в Россию со стороны Калининграда

Сопровождались и иные транспортные средства, кроме самолетов. Так, морская авиация Батлфлота занималась сопровождением беспилотных летательных аппаратов. Чаще всего разведкой российских границ занимаются такие самолеты, как “Фалькон”, В-52, “Сентинел”, “Посейдон”, RC-135, “Орион” Р-3С и “Гольфстрим”. Из беспилотников же чаще всего у наших границ бывают замечены “Глобал хоук” и “Рипер”.

“Прежде всего, это самолеты США, но также были идентифицированы воздушные суда-разведчики Великобритании, Швеции и Германии”, — уточнил командир соединения МА БФ полковник Вадим Морозов. В штабе флота рассказали, что границы Калининградской области, бывает, по три раза в неделю облетают различные разведывательные аппараты. В их число входят устройства как соседних стран Балтики, так и иностранных государств из-за океана.