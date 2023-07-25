Иностранным разработчикам разрешили продавать свои приложения в RuStore

Как только открывается официальный магазин мобильных приложений для Android Rustore, все иностранные разработчики получают доступ к его консоли, что позволяет им загружать, продвигать и зарабатывать на своих продуктах. Это отличная возможность для них зарабатывать на платных сервисах, встроенных покупках и играх. Разработчикам доступны все инструменты для успешного монетизирования и продвижения их приложений в России.

Компания Rustore стремится привлечь иностранных разработчиков и содействовать развитию их бизнеса в России. Личный кабинет на английском языке был запущен в феврале 2023 года, чтобы облегчить сотрудничество с нерезидентами. Количество зарубежных приложений в магазине уже превышает 500, в том числе такие популярные продукты, как социальная сеть Likee, онлайн-игра PUBG и мобильные игры от известного китайского издателя 37 Games. Rustore намерен продолжать расширять партнёрские отношения с иностранными разработчиками, предлагая им лучшие условия для успеха на российском рынке.