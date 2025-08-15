Инсайдер: Apple готовит для Siri новый анимированный интерфейс — Bubbles

По словам инсайдера, Siri получит анимированный интерфейс, который называется Bubbles. Идея Bubbles состоит в том, чтобы сделать Siri более живым и интерактивным помощником, более реалистичным. В ходе первых тестов разработчики проработали интерфейс Siri как анимированную версию смайлика Finder Mac. Но могут быть и другие варианты, схожие с Memoji. Дизайн-концепт Bubbles напоминает Clippy «Скрепыша» — анимированного помощника из старой Microsoft Office.

Гурман говорит, что обновлённая Siri станет важной особенностью двух будущих устройств Apple для умного дома: HomePad / HomePod Touch, которая выйдет, возможно, в 2026 году, а также нового «настольного робота» в 2027 году.

Особенно важной эта новая визуальная, анимированная личность Siri будет для настольного робота. Как отмечает Гурман,это устройство представляет собой iPad, установленный на подвижной опоре, которая может поворачиваться и следовать за человеком по помещению. Siri будет действовать как виртуальный друг, сможет участвовать в разговорах, предлагать рестораны или рецепты, планировать поездки и выполнять другие задачи.

Инсайдер предполагает, что Bubbles, скорее всего, станет ключевой технологией для робота 2027 года, однако обновлённый интерфейс Siri может появиться уже в 2026 году вместе с вышеуказанными устройствами.