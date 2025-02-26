Инсайдер: завод Apple в Техасе будет производить ИИ-серверы с чипами M5

Предприятие, запуск которого намечен на 2026 год, будет производить серверы искусственного интеллекта, оснащённые высокопроизводительными чипами M5. Завод площадью 23 000 квадратных метров будет специализироваться на производстве оборудования для использования в приложениях искусственного интеллекта, хотя конкретные детали не раскрываются.

Отраслевые инсайдеры предполагают, что серверы будут оснащены чипами M5 от TSMC, а массовое производство начнётся во второй половине 2025 года. Новый завод дополнит существующие производственные мощности Foxconn в Хьюстоне, где производство ИИ-серверов будет расширено за счёт нового предприятия.

В 2024 году аналитики сообщали, что Apple планирует ускорить развитие своей инфраструктуры частных облачных вычислений с использованием чипов M5 Pro, M5 Max и M5 Ultra.