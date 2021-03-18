Инсайдер заявил о переносе презентации Apple с марта на апрель

Об этом он рассказал на своей странице в Twitter. Проссер не стал раскрывать источники этих подробностей, равно как и не сказал, какого числа состоится мероприятие в апреле. Сама Apple, к слову, не комментировала эту информацию, поэтому к ней стоит отнестись с долей скепсиса.

В любом случае, уже 23 марта станет понятно, будет ли Apple проводить презентацию, как предсказывали ряд авторитетных источников, или же перенесет ее, как об этом заявил Проссер.