Наука и технологии
Сегодня в 10:09
Инсайдер заявил о переносе презентации Apple с марта на апрель
Ранее источники были уверены, что мероприятие состоится 23 марта
Напомним, что нескольким ранее о том, что Apple планирует провести презентацию своих новых устройства уже 23 марта говорило сразу несколько проверенных источников, в том числе и инсайдер Джон Проссер. Сейчас же последний заявил о переносе мероприятия с марта на апрель.
Об этом он рассказал на своей странице в Twitter. Проссер не стал раскрывать источники этих подробностей, равно как и не сказал, какого числа состоится мероприятие в апреле. Сама Apple, к слову, не комментировала эту информацию, поэтому к ней стоит отнестись с долей скепсиса.
В любом случае, уже 23 марта станет понятно, будет ли Apple проводить презентацию, как предсказывали ряд авторитетных источников, или же перенесет ее, как об этом заявил Проссер.