Инсайдеры: AR/VR-шлем Apple получит неприлично яркий дисплей

Но из-за пандемии COVID-19, анонс новинки неоднократно переносили. Правда, в последнее время аналитики в один голос утверждают, что устройство всё же представят в рамках WWDC 2023, которая пройдёт 5 июня.

Более того, популярный инсайдер Росс Янг утверждает, что сдвоенные дисплеи гарнитуры будут иметь размер 1,41 дюйма каждый, суммарное разрешение 8K и яркость в 5000 нит. Это, к слову, превосходит все конкурирующие продукты на рынке.

Такие характеристики дисплея обеспечат превосходные впечатления от просмотра контента, по сравнению с другими AR-гарнитурами.

Правда, у всего есть своя цена. И в случае с гарнитурой Apple речь буквально идёт о стоимости — по слухам, цена новинки будет начинаться от $3000. Для сравнения, шлем Oculus Quest 2 продаётся от $400.